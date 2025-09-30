TEMAS DE HOY:
Deportes

Mundial Sub-20: Colombia sufrió pero ganó en su estreno frente a Arabia Saudita

La Tricolor se estrenó con una victoria ajustada por 1-0 frente a Arabia Saudita en Chile 2025. El gol de Óscar Perea marcó la diferencia en un partido donde los cafeteros supieron sufrir y asegurar los primeros tres puntos del torneo. 

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 10:15

Óscar Perea marcó la diferencia en un partido donde los cafeteros supieron sufrir y asegurar los primeros tres puntos del torneo. Foto: Selección de Colombia.
Chile.

Escuchar esta nota

Colombia inició con pie derecho su camino en la Copa del Mundo Sub-20. En su debut, el equipo dirigido por Héctor Cárdenas logró imponerse 1-0 a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca, en un encuentro que se definió gracias al oportunismo de Óscar Perea en el minuto 64.

El compromiso no comenzó fácil para la Tricolor, que durante la primera media hora encontró dificultades para generar peligro. Sin embargo, a partir de una serie de intentos de Perea y Sarabia, el conjunto colombiano empezó a inclinar la balanza. Pese a varias llegadas claras, la primera mitad terminó sin goles.

La recompensa llegó en la segunda parte, cuando Jordan Barrera recuperó un balón en salida rival y asistió a Perea, que no perdonó frente al arco saudí. Aunque el elenco asiático alcanzó a celebrar un tanto minutos después, la jugada fue anulada por posición adelantada. Desde ese momento, Colombia supo administrar el resultado hasta el pitazo final.

Con este triunfo, el seleccionado cafetero suma tres puntos vitales en el Grupo C y se perfila con confianza para su siguiente desafío. El jueves 2 de octubre enfrentará a Noruega, que también debutó con victoria, en un choque clave para definir al líder de la zona.

