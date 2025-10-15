Marruecos jugará la final del Mundial Sub-20, tras vencer en penales a Francia

Marruecos se aseguró un lugar en la final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, tras derrotar a Francia 5-4 en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos y en el tiempo suplementario. Ambos equipos salieron a la cancha con mucha precaución, conscientes de la importancia del encuentro.

El primer gol del partido llegó a favor de Marruecos por un autogol del arquero francés Lisandru Olmeta al minuto 32 de la primera parte, lo que permitió a los africanos irse arriba en el marcador. Francia buscó empatar, pero los rápidos marroquíes complicaban sus ataques, y el primer tiempo finalizó con la ventaja para Marruecos. Sin embargo, el portero marroquí Yanis Benchaouch Marty intervino de manera clave, evitando al menos dos ocasiones claras de gol para los franceses.

En el segundo tiempo, Francia mantuvo la iniciativa ofensiva, mientras Marruecos apostaba al contragolpe. La igualdad llegó al minuto 59 gracias a un tanto de Lucas Michel, dando tranquilidad al técnico francés Bernard Diomède. A pesar de ello, ninguno de los equipos logró imponerse durante el tiempo reglamentario, llevando el partido a la prórroga.

Durante los 30 minutos de alargue, el juego fue más cauteloso. Francia sufrió la expulsión de Rabby Nzingoula, lo que dejó a los europeos con diez hombres y permitió a Marruecos adelantar líneas en busca del gol de la victoria, aunque no lo concretaron. Cerca del final, Francia tuvo dos claras oportunidades, una de las cuales se estrelló en el palo.

Finalmente, en la tanda de penales, Marruecos se mostró más efectivo y se impuso 5-4, clasificándose por primera vez a la final del Mundial Sub-20.

