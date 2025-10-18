Mundial Sub-20: Colombia se quedó con el tercer lugar tras vencer 1-0 a Francia

La selección sub-20 de Colombia se impuso este sábado por 1-0 a Francia en el Estadio Nacional de Santiago y se aseguró el tercer puesto de la XXIV edición del Mundial juvenil, que concluirá este domingo con la final entre Argentina y Marruecos.

Este es el segundo podio de los Cafeteros en la historia del torneo, tras alcanzar idéntico tercer lugar en 2003 bajo la dirección de Reinaldo Rueda en Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Francia volvió a terminar cuarta, como ya ocurrió en 2011 cuando el torneo se disputó en Colombia.

El único gol del partido llegó muy temprano, al minuto 2, obra del delantero Óscar Perea. La jugada se originó gracias a la presión alta de Colombia y un pase filtrado de Royner Benítez, que terminó con una falta al borde del área antes de la definición de Perea. El atacante ya había sido clave en la fase de grupos, marcando ante Arabia Saudí mientras el goleador titular Néiser Villarreal estaba en el banco.

Colombia ejerció presión desde el inicio y limitó las opciones de Francia, que intentó controlar el juego con pausa. Durante el primer tiempo, el mediocampista Fodé Sylla y el delantero Moustapha Dabo generaron algunos remates peligrosos, pero sin éxito. Cerca del final de la primera parte, el árbitro Omar Abdulkadir Artan no concedió un penal solicitado por la caída del central francés Elyaz Zidane.

En el segundo tiempo, Colombia manejó el ritmo del encuentro, aunque Benítez falló una clara oportunidad frente al arco, manteniendo el marcador 1-0 y dejando a los Cafeteros fuera de la final frente a Argentina. Francia buscó revertir el resultado en los últimos minutos y llegó a pedir la revisión de un penal por la caída de Lucas Michal, pero el árbitro se retractó tras revisarlo.

Con este triunfo, Colombia suma cinco goles para Villarreal, quien no jugó la semifinal por suspensión, y mantiene su éxito histórico en la categoría juvenil.

Ficha técnica:

Colombia: Jordan García; Julián Bazán (m.45 Luis Miguel Landazuri), Simón García, Yeimar Mosquera (m.45 Weimar Palacios), Carlos Sarabia; Juan Arizala, Kener González (m.73 Elkin Rivero), Joel Romero (m.80 José Antonio Cavadía), Royner Benítez (m.66 Emilio Artistizábal); Óscar Perea y Néiser Villarreal.

Seleccionador: César Torres.

Francia: Justin Bengui Joao; Gady-Pierre Beyuku, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Anthony Bermont (m.78 Noham Kamara); Ilane Touré, Andrea Le Borgne, Fodé Sylla (m.37 Mayssam Benama); Moustapha Dabo, Tadjidine Mmadi (m.65 Gabin Bernardeau) y Djylian Nguessan (m.62 Lucas Michal).

Seleccionador: Bernard Diomede.

Gol: 1-0, m.2 Óscar Perea.

Árbitro: Omar Abdulkadir Artan (Somalia).

Amonestados: Joel Romero, Julián Bazán, Elkin Rivero (Colombia); Andrea Le Borgne, Tadjidine Mmadi (Francia).

Incidencias: Partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 Chile 2025, Estadio Nacional de Santiago.

