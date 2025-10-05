¡Imágenes sensibles! Jugador sufre conmoción cerebral en el Mundial -20

Un momento de preocupación se vivió durante el partido entre México y Marruecos por el Mundial Sub-20. A los 26 minutos del primer tiempo, el delantero mexicano Mateo Levy recibió un fuerte golpe dentro del área, que lo dejó inconsciente sobre el césped.

El cuerpo médico ingresó de inmediato y activó el protocolo de conmoción cerebral, retirándolo del campo inmovilizado en una camilla. Tras los primeros cuidados, Levy recuperó el conocimiento y fue trasladado a un hospital para realizar los exámenes correspondientes, donde permanece acompañado de su familia.

El incidente generó tensión entre jugadores y asistentes, aunque la pronta atención médica permitió que el futbolista se encuentre fuera de peligro. Mateo Levy, que pertenece al Cruz Azul, sigue bajo observación mientras se recupera de la conmoción.

