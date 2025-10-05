TEMAS DE HOY:
Tipuani dan de alta a propietario Avasallamiento en Montero

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Imágenes sensibles! Jugador sufre conmoción cerebral en el Mundial -20

El delantero mexicano fue retirado en camilla tras un fuerte golpe y trasladado a un hospital, donde se recupera acompañado de su familia.

Martin Suarez Vargas

04/10/2025 21:24

Futbolista Mateo Levy de la selección mexicana en el Mundial Sub-20.
Chile.

Escuchar esta nota

Un momento de preocupación se vivió durante el partido entre México y Marruecos por el Mundial Sub-20. A los 26 minutos del primer tiempo, el delantero mexicano Mateo Levy recibió un fuerte golpe dentro del área, que lo dejó inconsciente sobre el césped.

El cuerpo médico ingresó de inmediato y activó el protocolo de conmoción cerebral, retirándolo del campo inmovilizado en una camilla. Tras los primeros cuidados, Levy recuperó el conocimiento y fue trasladado a un hospital para realizar los exámenes correspondientes, donde permanece acompañado de su familia.

El incidente generó tensión entre jugadores y asistentes, aunque la pronta atención médica permitió que el futbolista se encuentre fuera de peligro. Mateo Levy, que pertenece al Cruz Azul, sigue bajo observación mientras se recupera de la conmoción.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

06:30

Game shaker

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

06:30

Game shaker

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD