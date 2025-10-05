TEMAS DE HOY:
Internacional

Hallan muerta a una joven presentadora en su domicilio en Honduras

Con solo 21 años, Jenifer Rivas se destacaba en el periodismo y en plataformas digitales, donde acumulaba miles de seguidores.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/10/2025 20:06

Honduras

Honduras está de luto por la repentina muerte de Jenifer Rivas, una joven presentadora de noticias, influencer y estudiante de periodismo.

La joven, de solo 21 años, fue encontrada sin vida el pasado miércoles 1 de octubre en su casa, ubicada en la colonia Estanzuela de Tegucigalpa. Según los reportes, su muerte fue causada por complicaciones relacionadas con la epilepsia que padecía.

Familiares informaron que Jenifer había consumido bebidas alcohólicas horas antes, algo que los médicos le habían recomendado evitar. Esto podría haber provocado una crisis que terminó en su fallecimiento, lo cual ha causado gran tristeza entre quienes la conocían.

Jenifer era conocida por su trabajo en medios locales y por formar parte del grupo de creadores "Los Venados 504". Además, tenía una gran presencia en redes sociales, con más de 100.000 seguidores en TikTok y miles más en Instagram, donde compartía contenido con frecuencia.

Amigos, colegas y seguidores han expresado mensajes de cariño y despedida. “Gracias por las sonrisas que nos diste”, escribieron sus compañeros de "Los Venados 504". También desde medios como CHTV enviaron mensajes de apoyo a su familia y recordaron su talento.

