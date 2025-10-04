Un audaz asalto perpetrado por un grupo de seis delincuentes, entre ellos dos mujeres vestidas como enfermeras, sorprendió a los residentes de la calle Haití, en el distrito Alto de la Alianza, en Tacna. El incidente ocurrió mientras los falsos brigadistas de salud simulaban una recolección de datos sobre el estado de salud de la familia.

Según informó la Región Policial de Tacna, las mujeres vestían trajes descartables celestes y mascarillas para aparentar ser personal de salud. Al abrirles la puerta, los propietarios fueron reducidos por el grupo, que se apoderó de celulares y tarjetas de crédito.

Las cámaras de seguridad captaron cómo las mujeres tocaban la puerta y solicitaban información antes de que un hombre en la esquina ingresara violentamente a la vivienda, seguido de otros cuatro sujetos que descendieron de un taxi plateado estacionado frente a la casa. El grupo permaneció entre 10 y 15 minutos dentro del inmueble antes de huir con los objetos robados.

La Policía Nacional indicó que el vehículo utilizado en la fuga podría estar vinculado a un intento de asalto previo contra un cambista en la misma zona y no descarta que la banda provenga de otra región, como Puno.

Ante estos hechos, las autoridades emitieron una alerta a la población para que verifique la identidad del personal de salud que realiza visitas domiciliarias y denuncie cualquier situación sospechosa.

A continuacion, el video:

