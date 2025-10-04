Hace seis meses, un vídeo conmovió al mundo entero: un joven argentino se despedía de su abuela antes de viajar a Mallorca para trabajar. La escena, cargada de emoción y lágrimas, mostraba a la familia enfrentando la distancia inevitable que la vida laboral en el extranjero puede imponer.

Este mes, las redes sociales vuelven a emocionarse con el esperado reencuentro. El joven regresó a Argentina por vacaciones y sorprendió a su abuela tocando el timbre de su casa: “Hola mamá, ¿me abrís?”, se le escucha decir en el vídeo que él mismo grabó. Tras abrazar a su madre, llegó el momento más esperado: reencontrarse con su abuela.

Al verlo, la mujer rompió en llanto y lo abrazó con fuerza: “Qué suerte que Dios me permitió verte, estaba diciéndole que no me haga morir”, expresó entre lágrimas, mientras el joven le decía: “Te extrañé mucho”. El emotivo abrazo capturado en el vídeo ha sumado millones de reproducciones y comentarios, mostrando cómo el afecto puede superar cualquier distancia.

La abuela confesó que intuía algo especial: “Ayer me latió el ojo y le dije a María —su hija—: me parece que vamos a tener una sorpresa, y siempre pensé que eras tú. Estaba esperándote”, le dijo a su nieto.

Hace meses, cuando el joven se despedía, expresó su sacrificio: “Me voy a trabajar de lo que sea, a hacer plata. Este país no da para más”. Su abuela, entre lágrimas, le pedía que regresara: “Espero volver a verte, si Dios me da vida”. Hoy, esa promesa se hizo realidad, y con ella, un abrazo que ha conmovido a millones: “El mejor regalo fuiste tú”, resumió ella.

A continuación, el video:

