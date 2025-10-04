Pentágono publica video del bombardeo en el Caribe que dejó cuatro muertos frente a costas de Venezuela

El Pentágono anunció este viernes la destrucción de una embarcación señalada como narcolancha frente a las costas de Venezuela, en un operativo que dejó cuatro fallecidos. Se trata del quinto ataque en la región, con un saldo acumulado de al menos 21 muertos, según cifras del propio gobierno estadounidense.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, difundió un video donde se observa el impacto de un proyectil contra la lancha en alta mar. Aseguró que la nave transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos” y calificó a los tripulantes como “narcoterroristas”.

Reacciones encontradas

El presidente Donald Trump afirmó que la embarcación transportaba drogas “suficientes para matar entre 25.000 y 50.000 personas” y justificó las operaciones como parte de un “conflicto armado no declarado contra el narcotráfico”. El mandatario anticipó que los ataques continuarán.

Del lado venezolano, el presidente Nicolás Maduro denunció una “agresión armada para imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos naturales”. Ordenó ejercicios militares, la movilización de milicias y advirtió que podría decretar un estado de conmoción exterior, una medida inédita en el país.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó el hecho como “ejecuciones extrajudiciales y sumarias”. A su vez, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó que en las embarcaciones viajan “jóvenes caribeños pobres, no narcoterroristas” y pidió ante la ONU que Trump sea juzgado.

Condena de ALBA

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) emitió un comunicado en el que rechazó lo ocurrido, describiéndolo como una “incursión ilegal” destinada a desestabilizar la región. El bloque —integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía— sostuvo que estas operaciones buscan inducir miedo en la población.

En paralelo, el Congreso estadounidense realizó una sesión a puerta cerrada para debatir la legalidad de los ataques, dado que la Constitución reserva al legislativo la potestad de declarar la guerra.

Con este nuevo episodio, las tensiones entre Washington y Caracas escalan en un Caribe cada vez más militarizado y bajo creciente escrutinio internacional.

