La Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz recibió este viernes al candidato a la presidencia por el PDC, quien se comprometió a trabajar juntos, como un “matrimonio” que toma decisiones transparentes y formales.

"Quiero rescatar que Rodrigo me llamó y me pidió las disculpas del caso. Conversamos unos 15 minutos. Me hizo conocer por qué no se hizo presente y le hemos entendido; porque además mandó una disculpa para compartir con todos en el grupo (de WhatsApp) y eso se valora: una persona que sabe pedir disculpas”, afirmó Ronald García, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedectrans), la mañana de este viernes, durante la firma de una alianza de su sector con Rodrigo Paz, candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El líder del transporte cruceño en su discurso narró que, tras el percance acontecido hace días, cuando Paz faltó a un compromiso de reunión con el gremio y en su lugar fue un exasesor suyo, el candidato se comunicó con él esa misma tarde. Y resaltó: “eso caracteriza la humildad y la sencillez que tiene una persona con principios y valores”.

Transporte cruceño destaca disculpas de Rodrigo Paz y forjan alianza por el país

“Me disculpo hoy, ante las desacertadas palabras de un compañero y buen amigo mío, pero desacertadas palabras. Vengo y les digo mil disculpas, compañeros, no estuvo bien”, dijo Rodrigo Paz en predios de la Fedectrans. La respuesta fue una ovación de vítores y aplausos de al menos 300 representantes de los transportistas de las 15 provincias y 56 municipios del departamento.

De esta forma, el PDC selló una alianza con el sector del transporte cooperativizado de Santa Cruz, que representa a miles de familias y constituye un actor estratégico en la economía regional. “Lo que hoy construimos es un matrimonio por Bolivia, para tomar decisiones con transparencia y pensando en el país”, estableció Paz. “Creo que una buena disculpa soluciona un problema para encaminar una relación que tiene que ser de beneficio para el pueblo de Bolivia”, enfatizó.

