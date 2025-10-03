Cámara de Diputados aplaza debate del proyecto de ley para elección de vocales TSE

La Cámara de Diputados decidió aplazar el tratamiento y votación del proyecto de ley para la renovación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el registro legislativo, el debate se extendió durante varias horas, sin que se alcanzara un acuerdo en la testera. Finalmente, ante la falta de quórum, la sesión fue levantada a las 02:30 de la madrugada.

El proyecto de ley busca allanar el camino para el proceso de renovación de los vocales del TSE, medida considerada prioritaria por distintos sectores políticos y sociales. Sin embargo, las diferencias entre las bancadas legislativas impidieron avanzar con la aprobación.

Los vocales del TSE culminan su mandato hasta el mes de diciembre de este año, por lo que urge que el Legislativo seleccione y designe a los nuevos vocales.

