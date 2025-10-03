¡Tragedia! Jugador se descompensa y fallece durante un partido de fútbol

Un lamentable hecho sacudió la Liga Amistad de Ensenada en Argentina. Carlos Almeida, integrante de la categoría Senior de Juventud Unida, se descompensó mientras disputaba el encuentro y, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, falleció en el Hospital Cestino, donde fue trasladado por sus compañeros.

El futbolista, de trayectoria destacada en el club y también como entrenador de divisiones juveniles en Club Porteño, no presentaba antecedentes médicos ni problemas de salud conocidos. La noticia generó profundo impacto entre sus colegas, rivales y allegados, quienes expresaron su dolor en redes sociales y a través de comunicados oficiales de las instituciones.

El club Juventud Unida informó que permanecerá cerrado durante tres días en señal de duelo, mientras se realizan las pericias correspondientes para esclarecer las causas de la muerte, caratulada como "averiguación de causales de muerte".

Amigos y familiares recordaron a Almeida como una persona comprometida con el fútbol y con su entorno, dejando un vacío que trasciende las canchas. Las muestras de afecto y despedida se multiplicaron en la comunidad, reflejando el legado humano y deportivo que dejó en vida.

