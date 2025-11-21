Familia de Virginia continúa buscando su cuerpo en el botadero de basura

Virginia, una joven madre que fue asesinada junto a su pequeño hijo hace ocho meses producto de un feminicidio; su familia aún no pierde la esperanza de encontrar partes de su cuerpo en un botadero de basura ubicado en El Alto.

En la zona de Villa Ingenio, El Alto, la madre de Virginia llora desconsolada por no poder encontrar el cuerpo de su hija, mientras que relata que su expareja decidió asesinarla para no pasarle pensión a su hijo.

El autor fue sentenciado a 30 años de cárcel; sin embargo, la familia aún no tiene consuelo.

Asesino no quería pagar la asistencia familiar

Virginia, de 30 años, cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Pública de El Alto y era el único sustento de Damián, de 8 años, y conoció al padre de su hijo, aunque su familia jamás estuvo de acuerdo con esa relación, pues presentían que tenía un accionar violento.

El autor del crimen debía pagar Bs 14.430 por asistencia familiar y prefirió eludir el pago asesinando a la madre y su hijo.

Según el reporte policial, Virginia fue dopada y descuartizada y hasta el momento no ha sido encontrado su cuerpo, luego de que el sindicado fue captado por cámaras de seguridad, arrojando el cuerpo de la víctima al basurero en dos bolsas de basura.

