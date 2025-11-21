¡Último día! Hoy cierra la preinscripción para colegios de alta demanda en La Paz

El tiempo se agota. La Dirección Departamental de Educación de La Paz confirmó que hoy, viernes 21 de noviembre, finaliza impostergablemente la etapa de preinscripción escolar para unidades educativas de alta demanda, correspondientes a la gestión 2026.

El director departamental, Basilio Pérez, hizo un llamado urgente a los padres y tutores que aún no han realizado el trámite. "Exhortamos a las familias a buscar las unidades educativas y realizar la preinscripción de sus hijos hoy mismo", señaló la autoridad, aclarando que el proceso abarca escuelas en la ciudad de La Paz, El Alto y algunas provincias.

Pasos para no quedar fuera

Para completar el registro en esta última jornada, los padres deben seguir estos pasos obligatorios:

Ingresar a la página web oficial: operativos.sie.gob.bo. Llenar los datos y descargar el formulario de preinscripción. Imprimir el formulario y entregarlo físicamente en la unidad educativa elegida antes de que cierren la atención administrativa del día.

Requisitos y sorteo

Para postular, el estudiante debe cumplir con uno de tres criterios: vivir en la zona, que uno de sus padres trabaje cerca del establecimiento o tener hermanos mayores en la unidad educativa. Esto se acredita mediante facturas de servicios básicos o certificaciones de juntas vecinales o laborales.

Quienes tengan hermanos ya inscritos en el colegio tienen pase directo y no requieren sorteo. Para el resto de los postulantes, el sorteo de cupos se realizará los días 26 y 27 de noviembre.

Pérez recordó que este sistema busca "garantizar una distribución equitativa y evitar las largas filas y aglomeraciones" que solían verse en años anteriores. Aquellos estudiantes que no logren un cupo en el sorteo podrán optar por otras escuelas disponibles en el departamento.

