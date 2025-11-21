TEMAS DE HOY:
Noticias

Un día especial: La familia Vega celebra la llegada de Rafaela

El viernes 21 de noviembre se convirtió en un día especial para los Vega con la llegada de Rafaela.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/11/2025 9:46

Santa Cruz, Bolivia

El viernes 21 de noviembre se convirtió en una fecha muy especial para la familia Vega, que recibe con alegría a su nueva integrante, Rafaela.

 

Antes del nacimiento, Ian y Alejandra se preparaban con emoción, revisando los últimos detalles en la casa y la habitación de la bebé.

Colegas de El Mañanero enviaron mensajes de apoyo y felicitaciones, acompañando a la familia en este momento tan importante. La llegada de Rafaela llena de alegría a todos y marca un nuevo capítulo en la vida de la familia Vega. 

 

