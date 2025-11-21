Un día especial: La familia Vega celebra la llegada de Rafaela

El viernes 21 de noviembre se convirtió en un día especial para los Vega con la llegada de Rafaela.
21/11/2025
Antes del nacimiento, Ian y Alejandra se preparaban con emoción, revisando los últimos detalles en la casa y la habitación de la bebé.
Colegas de El Mañanero enviaron mensajes de apoyo y felicitaciones, acompañando a la familia en este momento tan importante. La llegada de Rafaela llena de alegría a todos y marca un nuevo capítulo en la vida de la familia Vega.
