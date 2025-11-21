TEMAS DE HOY:
Viceministra de Autonomías interviene el INRA de La Paz

Andrea Barrientos señaló que, durante una verificación institucional, no se encontró al director nacional del INRA en su despacho, situación que agrava las preocupaciones sobre el manejo administrativo de la entidad.

Hans Franco

21/11/2025 10:22

Foto: Viceministra de Autonomías interviene el INRA de La Paz
La Paz

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó este viernes sobre la detección de irregularidades en la firma de trámites y resoluciones vinculadas a la administración de tierras, presuntamente favoreciendo a personas relacionadas con el anterior Gobierno. La autoridad advirtió, además, que en los departamentos de Beni y Pando se habrían autorizado ingresos de avasalladores a zonas de zafra sin los debidos procedimientos.

Barrientos señaló que, durante una verificación institucional, no se encontró al director nacional del INRA en su despacho, situación que agrava las preocupaciones sobre el manejo administrativo de la entidad.

“Ante estas denuncias y ante la ausencia de la designación de un viceministro de Tierra y Territorio y director del INRA por parte del Gobierno nacional, tenemos que intervenir de manera inmediata. No es la única institución que se está interviniendo, son varias”, afirmó en conferencia de prensa.

La viceministra alertó que toda resolución firmada después del 7 de noviembre carece de legalidad, debido a la falta de autoridades formalmente designadas para emitir documentos oficiales en el ámbito de tierras.

Asimismo, anunció que el Gobierno trabaja en la designación inmediata de un nuevo director nacional del INRA, una vez se nombre también al nuevo viceministro de Tierras, con el fin de garantizar la transparencia y continuidad institucional.

Barrientos aseguró que el Ministerio de Autonomías continuará realizando auditorías y verificaciones en otras entidades, para evitar que se consoliden acciones irregulares y garantizar que la administración pública retome su funcionamiento bajo criterios de legalidad y responsabilidad.

