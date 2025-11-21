TEMAS DE HOY:
Lidia Patty Tanya Rosy feminicidios

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

“Fue un ministerio de injusticia”: Ritter respalda cierre, pero pide aclarar funciones pendientes

El abogado Otto Ritter pidió al presidente Rodrigo Paz aclarar qué pasará con las funciones que cumplía el Ministerio de Justicia, como el Registro de Abogados y la defensa pública.

Naira Menacho

20/11/2025 20:36

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El abogado y analista político Otto Ritter consideró acertado el cierre del Ministerio de Justicia, una decisión impulsada por el presidente Rodrigo Paz en el marco de la reorganización del aparato estatal.

“El Ministerio de Justicia estaba distorsionado; nunca fue un Ministerio de Justicia en los últimos 20 años, fue un ministerio de injusticia, de manipulación de jueces y fiscales. Es correcto que se haya cerrado”, expresó Ritter.

Aunque valoró positivamente la medida, advirtió que no se ha aclarado el destino de funciones que estaban bajo competencia de esa cartera. Entre ellas, mencionó el Registro Público de Abogados, la definición de aranceles legales y el servicio de defensas públicas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD