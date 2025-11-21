“Fue un ministerio de injusticia”: Ritter respalda cierre, pero pide aclarar funciones pendientes

El abogado y analista político Otto Ritter consideró acertado el cierre del Ministerio de Justicia, una decisión impulsada por el presidente Rodrigo Paz en el marco de la reorganización del aparato estatal.

“El Ministerio de Justicia estaba distorsionado; nunca fue un Ministerio de Justicia en los últimos 20 años, fue un ministerio de injusticia, de manipulación de jueces y fiscales. Es correcto que se haya cerrado”, expresó Ritter.

Aunque valoró positivamente la medida, advirtió que no se ha aclarado el destino de funciones que estaban bajo competencia de esa cartera. Entre ellas, mencionó el Registro Público de Abogados, la definición de aranceles legales y el servicio de defensas públicas.

