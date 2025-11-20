Canciller afirma que cobros irregulares a funcionarios quedaron en el pasado

En un encuentro con el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Fernando Aramayo afirmó este jueves que las prácticas de cobros extraordinarios, aportes o descuentos irregulares a los funcionarios públicos “quedaron en el pasado”, y ratificó el compromiso del Gobierno con una gestión ética, transparente y respetuosa de los derechos laborales.

“A diferencia de etapas anteriores, en la actual gestión no se exige ningún tipo de aporte económico, reafirmando un compromiso pleno con la transparencia, la ética y el respeto hacia quienes desempeñan funciones diplomáticas y administrativas al servicio del país”, expresó Aramayo ante los servidores públicos de la Cancillería.

El canciller exhortó al personal a denunciar de manera inmediata cualquier intento de reintroducir esas prácticas indebidas, remarcando que se trata de actos de corrupción, extorsión y conductas contrarias a la moral pública, que no tendrán espacio en la institución.

Sus declaraciones fueron recibidas con aplausos y amplio respaldo por parte de los funcionarios, quienes destacaron la firmeza y claridad del mensaje institucional.

Con este pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de fortalecer un ambiente laboral transparente, basado en el respeto, la integridad y el servicio público responsable, según una publicación oficial de esa cartera de Estado.

