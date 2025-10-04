Policía busca a los autores materiales e intelectuales del avasallamiento al predio Patujú en Montero

El comandante general de la Policía Boliviana, general Augusto Russo, se refirió al avasallamiento del predio agrícola Patujú, ubicado en Montero, y confirmó que se están realizando investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de la violenta toma.

“La Policía está interviniendo y se están realizando todas las investigaciones necesarias respecto a las denuncias realizadas por el señor Vaca Díez con relación a su derecho propietario”, declaró Russo.

La autoridad explicó que el trabajo policial está enfocado en identificar a las personas que organizaron y ejecutaron el ingreso al predio, que dejó al menos cinco personas heridas, entre ellas, trabajadores y autoridades municipales.

El predio Patujú fue ocupado desde el sábado pasado y este viernes, un operativo con 500 efectivos policiales logró desalojar a los supuestos avasalladores, que habían instalado estructuras precarias en el lugar.

Actualmente, la Policía mantiene custodia permanente del predio para evitar un nuevo intento de ocupación, mientras avanza el proceso investigativo.

