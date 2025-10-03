¿Quién es Marcelo Timorán, el nuevo rostro en La Verde de Villegas?

Marcelo Stephano Timorán Paz se ha convertido en una de las grandes novedades en la convocatoria de Óscar Villegas para la selección boliviana. El lateral de 19 años nació en Oruro, aunque sus padres son peruanos que llevan más de 20 años viviendo en Bolivia. A los 12 años decidió mudarse a España para perseguir su sueño futbolístico y desde el verano de 2024 se incorporó al equipo juvenil, actualmente forma parte del Córdoba CF de la segunda división de ese país.

En entrevista con Red Uno, Timorán relató que sus inicios en Europa no fueron fáciles, ya que le costó adaptarse a un nuevo entorno. Sin embargo, con esfuerzo y el respaldo de su familia logró abrirse camino y recientemente renovó su contrato con el club español hasta junio de 2028.

El joven defensor ya comenzó a integrarse en la dinámica del primer equipo del Córdoba, habiendo sido convocado para encuentros frente al Racing de Santander y la Real Sociedad B. Incluso la selección de Perú mostró interés en sumarlo, pero finalmente Villegas lo incluyó en La Verde.

Bolivia se enfrentará a Jordania el próximo 10 de octubre a las 12:00 y a Rusia el 14 del mismo mes a las 13:00, partidos en los que Timorán podría debutar con la camiseta nacional y mostrar por qué es considerado una apuesta de futuro para el fútbol boliviano.

