¡Imágenes sensibles! Cámara graba el momento en que un deportista y un DJ fueron abatidos a tiros

Un trágico hecho se registró en Gugulethu, Ciudad del Cabo, donde un famoso DJ y un deportista fue asesinado mientras salía de un vehículo. En el mismo incidente, otra persona no identificada también perdió la vida.

Según se observa en un video del suceso, el auto en el que se encontraba el deportista estaba detenido mientras el DJ permanecía en la compuerta del vehículo aparentemente conversando. Minutos después, dos sicarios irrumpieron y abrieron fuego contra el automóvil. Uno de los hombres aparentemente el DJ que estaba en la compuerta, logró escapar, pero luego fue alcanzado y acribillado, mientras el deportista quedó malherido en el suelo en la acera de la avenida.

El ataque culminó cuando uno de los agresores se acercó al deportista y le disparó en la cabeza, provocando su muerte en el lugar. Las autoridades locales aún no han identificado a los responsables del ataque ni los motivos detrás del crimen, y se espera que se inicien las investigaciones correspondientes.

El incidente ha generado conmoción en la comunidad de Ciudad del Cabo, tanto por la brutalidad del ataque como por la pérdida de un conocido miembro de la escena deportiva y musical.

