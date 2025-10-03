Con garra y eficacia, Blooming venció 3-1 a Aurora como visitante en el torneo por series

Blooming confirmó su buen momento en el torneo por series de la División Profesional con una destacada victoria 3-1 sobre Aurora, en un encuentro que tuvo lugar este jueves por la jornada 8 del campeonato.

El equipo dirigido por Mauricio Soria tuvo que luchar contra la adversidad tras la temprana expulsión de Fabinho a los 14 minutos, lo que dejó a los celestes con un jugador menos durante casi todo el partido. A pesar de ello, lograron darle vuelta al marcador gracias a los goles de Moisés Villarroel (67’), un autogol de Hubert Sánchez (80’) y el tanto final de Guido Vadalá en los minutos de adición (91’). Aurora había tomado ventaja inicialmente con un gol de Adriel Fernández a los 35 minutos.

Con este triunfo, Blooming alcanza los 17 puntos y se mantiene como único líder del Grupo A, mientras que Aurora se ubica tercero en el Grupo C con 11 unidades, perdiendo la oportunidad de liderar su zona. La victoria refleja la capacidad del equipo cruceño para sobreponerse a las dificultades y mantener su racha positiva en el torneo.

Mira la programación en Red Uno Play