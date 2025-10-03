¡De repartidor a héroe viral! Ciclista que burló a ICE en Chicago rompe el silencio

Andrés Miranda, el repartidor cuya espectacular huida en bicicleta de agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (ICE) en el centro de Chicago se hizo viral, rompió el silencio para revelar la verdad detrás de su audaz escape. Miranda, quien es ciudadano estadounidense, explicó que su acción fue una táctica deliberada para desafiar los controvertidos operativos migratorios, conocidos como "Midway Blitz", en la ciudad.

El suceso ocurrió el pasado domingo 28 de septiembre, cuando varios agentes federales —algunos con equipo táctico y pasamontañas— realizaban un operativo en zonas céntricas y turísticas de Chicago. Miranda, que se encontraba en su bicicleta de delivery, confrontó a los agentes.

"Táctica de engaño"

En una entrevista con Univision, Miranda detalló que la viralidad de su video llevó a muchos a asumir que era un inmigrante indocumentado. Sin embargo, el ciclista confirmó poseer toda su documentación: certificado de nacimiento, seguro social, licencia y State ID.

Su huida, que fue captada por varias personas, se produjo después de un tenso intercambio verbal. Aunque inicialmente simuló no ser ciudadano para "engañarlos y distraerlos", su motivación principal era protestar contra la presencia de la Patrulla Fronteriza en la ciudad, publica el portal PubliNews.

"Yo soy 100% ciudadano... yo lo hice para engañarlos y distraerlos. Ese fue mi motivo", comentó Miranda, quien también cuestionó por qué los agentes cubrían sus rostros con pasamontañas.

Su bicicleta, salvadora en la huida

Cuando los agentes corrieron para detenerlo, Miranda reaccionó con rapidez. "De repente cuando vi que empezaron a corretearme mi mente se me cerró y dije nada más tengo que alejarme y no puedo hacer ni un falso movimiento ni nada. Todos esos segundos me salvaron la verdad", relató. Su conocimiento de la ciudad y su bicicleta fueron clave para dejar atrás a los efectivos federales.

La acción de Miranda generó una ola de apoyo, siendo interpretada como un mensaje de resistencia. El repartidor se mostró contento por la reacción positiva: "Me da risa y que la gente ve lo positivo y que todos podemos, podemos lograrlo y decir basta y no que no se tengan que dejar", agregó, según el informe de El Comercio.

Su sentir refleja el rechazo de la comunidad y líderes políticos locales hacia el aumento de operativos migratorios que, desde el anuncio de la operación "Midway Blitz", han resultado en varias detenciones y han intensificado la tensión en Chicago. Miranda fue enfático al afirmar: "No queremos agentes de ICE, eso no. Lo que están haciendo es muy mal y yo estoy contra eso".

