El insólito suceso se vivió en la Europa League durante su segunda fecha, en el partido disputado entre la Roma y el Lille, que llamó la atención después de que el conjunto italiano fallara tres penales consecutivos.

El encuentro se jugó en el estadio Olímpico. Roma, que había ganado su primer compromiso, buscaba una nueva victoria para encaminar su clasificación. Sin embargo, el Lille sorprendió y abrió el marcador a los 6 minutos, obligando a los locales a remontar.

La jugada más insólita ocurrió tras una mano de un jugador del Lille que fue sancionada por el árbitro. Roma ejecutó el primer penal, pero el arquero Berke Özer lo atajó. El árbitro ordenó repetirlo porque un jugador se había adelantado.

En el segundo intento, nuevamente Özer detuvo el disparo, pero se determinó que el guardameta se había movido antes, por lo que se concedió un tercer lanzamiento. Roma cambió de jugador, pero increíblemente volvió a fallar ante un inspirado portero, que se consolidó como la figura del partido.

Este hecho inédito, casi nunca visto en el fútbol profesional, dejó el marcador 1-0 a favor del Lille, que se llevó una valiosa victoria como visitante.

Mira la programación en Red Uno Play