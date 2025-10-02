VIDEO: ¡Trágico! Obrero muere decapitado tras accidente con una excavadora

Un impactante accidente laboral conmocionó a la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, donde un obrero de la construcción perdió la vida de manera trágica. El hecho ocurrió en la calle Xuan Hong, en el barrio Tan Son Nhat, cuando la cabina giratoria de una excavadora lo golpeó con tal fuerza que le provocó la decapitación.

Según los primeros reportes, la víctima se encontraba trabajando en plena vía cuando, por causas aún bajo investigación, fue alcanzado por la máquina pesada. Testigos relataron que la escena fue tan rápida como devastadora, generando pánico entre los presentes.

Las autoridades locales y equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades en el hecho.

El trágico accidente ha reavivado la discusión sobre las medidas de seguridad en obras de construcción en Vietnam, donde se han registrado numerosos incidentes similares en los últimos años.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play