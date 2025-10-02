¡Exnovio desató el caos! Intenta atropellar a su pareja y hiere a su amiga (Video)

Un ataque impulsivo terminó en tragedia y terror cuando un hombre quiso atropellar a su exnovia y terminó golpeando a su amiga.
02/10/2025 8:23
Un escalofriante intento de feminicidio sacudió a la ciudad de Río Brilhante, cuando un hombre intentó atropellar a su exnovia y terminó impactando a la amiga de la víctima.
El incidente ocurrió cuando ambas mujeres se disponían a salir en una motocicleta. Según los testigos, el agresor apareció de manera repentina y embistió a las jóvenes con su automóvil. Tras la colisión, el hombre descendió del vehículo, insultó a las víctimas y huyó del lugar.
La víctima relató que la pareja había estado junta durante dos años y que la relación terminó hace apenas dos meses. Las autoridades locales buscan al agresor, quien enfrenta cargos por intento de feminicidio e intento de homicidio.
El caso ha generado conmoción en la comunidad, que exige justicia y medidas más estrictas contra la violencia de género.
Mira el video:
