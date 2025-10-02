TEMAS DE HOY:
Hombre hallado muerto en una mina Feminicidio en El Alto Franklin Flores

21ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Exnovio desató el caos! Intenta atropellar a su pareja y hiere a su amiga (Video)

Un ataque impulsivo terminó en tragedia y terror cuando un hombre quiso atropellar a su exnovia y terminó golpeando a su amiga.

Ligia Portillo

02/10/2025 8:23

¡Exnovio desató el caos! Intentó atropellar a su pareja y hiere a su amiga (Video). Foto: Captura de pantalla
Brasil

Escuchar esta nota

Un escalofriante intento de feminicidio sacudió a la ciudad de Río Brilhante, cuando un hombre intentó atropellar a su exnovia y terminó impactando a la amiga de la víctima.

El incidente ocurrió cuando ambas mujeres se disponían a salir en una motocicleta. Según los testigos, el agresor apareció de manera repentina y embistió a las jóvenes con su automóvil. Tras la colisión, el hombre descendió del vehículo, insultó a las víctimas y huyó del lugar.

La víctima relató que la pareja había estado junta durante dos años y que la relación terminó hace apenas dos meses. Las autoridades locales buscan al agresor, quien enfrenta cargos por intento de feminicidio e intento de homicidio.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, que exige justicia y medidas más estrictas contra la violencia de género.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD