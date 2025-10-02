VIDEO: ¡No quería perder! Jugador de básquetbol ataca a su rival y desata pelea campal

Un partido del torneo Básquet Entre Amigos quedó suspendido tras una violenta agresión entre jugadores del Colegio de Abogados de San Isidro y Tercer Tiempo, que se disputaba en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, en Villa Devoto, Buenos Aires, Argentina.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo un jugador, identificado como Santiago, propina un codazo en la nuca a su rival, dejándolo tendido en el suelo, y remata la agresión con un pisotón en la cabeza. El hecho generó indignación y desató una verdadera batalla campal entre ambos equipos.

Debido a la gravedad de la situación, las autoridades del torneo suspendieron el partido de manera inmediata. La Asociación BEA (Básquet Entre Amigos) anunció sanciones ejemplares para Santiago por agresión reiterada y conducta violenta.

“La Asociación Civil Básquet Entre Amigos manifiesta su más enérgico rechazo a todo hecho de violencia, dentro o fuera de las canchas. Lamentamos profundamente el episodio ocurrido el domingo 28 de septiembre en el marco de nuestra competencia”, señalaron las autoridades en sus redes sociales.

Asimismo, la asociación informó que brindó acompañamiento y atención médica al jugador agredido y a su familia tras el violento incidente, que quedó registrado en video durante el juego en vivo.

El hecho pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y conducta en competencias deportivas amateur, donde la pasión no puede convertirse en violencia.

Mira el video:

