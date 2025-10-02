VIDEO: "¡Eres tan básico!" Le pidió dinero a su ex, él dijo que no, y una sola frase lo dejó en shock

Lo que comenzó como un simple mensaje terminó convirtiéndose en un verdadero campo de batalla digital. Pilar y su expareja, Álvaro, protagonizan un intercambio de mensajes que rápidamente se tornó viral, dejando al descubierto una pelea por dinero, orgullo y promesas incumplidas.

Todo comenzó cuando Pilar escribió: “¿Pudiste hablar con tus papás? Necesito que me devuelvan la plata ya”. La respuesta de Álvaro no dejó lugar a dudas sobre su postura: “¿Qué plata decís?”. Pilar no dudó en recordarle la inversión millonaria que hizo para construir en el terreno de sus suegros. La conversación escaló entre acusaciones y negaciones, hasta que Álvaro desafió a Pilar: “¿Hay algo firmado? ¿Fotos, videos? Tampoco. Entonces, no hay nada de qué hablar. Haceme juicio, si querés”.

La tensión llegó a su punto máximo cuando Pilar recurrió al padre de Álvaro, Rubén, apelando a los años que pasó viviendo con ellos como una segunda familia. La respuesta fue tajante: “No me metan en sus problemas, resuélvanlo ustedes”.

Pero Pilar no se rindió y, con astucia, convirtió un error de Álvaro en evidencia para su abogado: “Como máximo habrás puesto $5.000.000, pero 10 nunca”. “Eso es tan básico, acabas de declarar por escrito que puse $5.000.000. Tus viejos admitieron que vivía ahí 3 años, y ahora reconoces lo de la plata. Con esto ya tengo lo que mi abogado necesitaba para llevarte a juicio”, replicó Pilar.

Álvaro, sorprendido, le preguntó: “¿No era que no tenías abogado?”. Pilar le respondió con ironía: “¿No era que no tenías amante? Nos vemos en tribunales”.

La historia, compartida en redes, mantiene a todos expectantes sobre quién finalmente se quedará con la millonaria disputa.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play