[Imágenes fuertes] Escalofriante lesión de un jugador de la NFL en pleno partido

En la recta final de la semana 4 de la temporada 2025 de la NFL, los Miami Dolphins lograron romper su mala racha y vencer 27-21 a los New York Jets en un partido disputado en el Hard Rock Stadium, gracias a una remontada espectacular de 14 puntos en la segunda mitad.

Sin embargo, la celebración se vio empañada por un hecho que dejó a todos en shock: Tyreek Hill, receptor estrella de los Dolphins, sufrió una terrible lesión en la rodilla izquierda tras recibir un pase de Tua Tagovailoa. Aunque la jugada terminó en recepción, Hill sufrió una dislocación en la rodilla, lo que obligó a su inmediato traslado a un hospital cercano para estudios y evaluación.

El entrenador en jefe, Mike McDaniel, informó que Hill permanecería hospitalizado durante la noche, mientras los médicos evalúan la gravedad de la lesión. La reacción del receptor sorprendió a todos: a pesar del dolor y la gravedad de la situación, aplaudió y saludó a los aficionados mientras era inmovilizado y retirado del campo, un gesto que según McDaniel, calmó a sus compañeros y reforzó la determinación del equipo.

“Probablemente estaba de mejor ánimo que cualquier jugador que haya visto pasar por una experiencia tan terrible. Lo primero que hizo fue pedir que el equipo consiguiera la victoria”, declaró McDaniel.

El quarterback Tua Tagovailoa destacó la importancia de Hill en el vestuario y su fortaleza personal: “Esa es solo su personalidad. Así es él. Nuestros pensamientos y oraciones están con él”.

A sus 31 años, Tyreek Hill se ha consolidado como uno de los mejores receptores de la NFL. Ha sido seleccionado ocho veces al Pro Bowl y cinco veces al All-NFL, además de coronarse campeón del Super Bowl con los Chiefs en 2019. Desde su debut en 2017, acumula 11,363 yardas de recepción, 819 recepciones y 83 touchdowns, estadísticas que lo colocan entre los grandes de la última década en su posición.

La victoria de los Dolphins rompe una racha de cuatro derrotas consecutivas, pero la sombra sobre el equipo sigue siendo la incertidumbre sobre el estado de Tyreek Hill, cuya lesión podría marcar un antes y un después en la temporada del equipo.

