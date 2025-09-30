TEMAS DE HOY:
Policial

¡Le salvaron la vida! Hija y abuela rescatan a mujer de brutal ataque de su esposo en Quillacollo

La rápida reacción de su hija y madre fue clave para salvarle la vida.

Ligia Portillo

30/09/2025 9:41

¡Le salvaron la vida! Hija y abuela rescatan a mujer de brutal ataque de su esposo en Quillacollo. Foto: Red Uno
Quillacollo, Cochabamba

Una mujer de 28 años, de profesión maestra, sobrevivió a un brutal ataque por parte de su esposo, un militar de igual edad, gracias a la intervención de su hija y de su madre. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en una vivienda cercana a la Plaza de Granos de Quillacollo.

Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Coca, el agresor golpeó a la víctima y habría intentado apuñalarla. “La víctima sufrió lesiones en el rostro y, gracias a la rápida acción de su madre y de su hija, se logró evitar un desenlace fatal. Posteriormente, fue encerrada en un cuarto para protegerla hasta la llegada de la Policía”, indicó.

El agresor, de 28 años y con rango de sargento en las fuerzas armadas, fue aprehendido de inmediato y se encuentra a la espera de su audiencia cautelar. La víctima fue trasladada a un centro médico donde recibió atención especializada.

La Felcv continúa con la investigación de este presunto intento de feminicidio, y el Ministerio Público ya inició la etapa preparatoria del caso, aguardando los informes forenses para determinar la gravedad de las heridas.

La rápida reacción de su hija y madre fue clave para salvarle la vida, evitando que la tragedia se consumara.

 

