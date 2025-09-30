TEMAS DE HOY:
Policial

Hallan un cadáver en medio de la basura del botadero de K’ara K’ara

Las circunstancias de la muerte aún no fueron esclarecidas, sin embargo, el hecho ha generado conmoción entre los trabajadores.

Ligia Portillo

30/09/2025 9:32

Hallan un cadáver en medio de la basura del botadero de K’ara K’ara. Foto: Policía Boliviana
Cochabamba, Bolivia

La mañana de este martes, alrededor de las 07:10, trabajadores del botadero de K'ara K'ara vivieron una escena estremecedora al descubrir el cuerpo sin vida de un hombre entre los desechos.

Según el reporte, mientras los operarios realizaban la selección de la basura, notaron la presencia de una persona de sexo masculino que no presentaba signos vitales. De inmediato, dieron aviso al ingeniero Humberto Mamani Zurita, responsable en el lugar, quien confirmó el hallazgo y comunicó el hecho a las autoridades.

Posteriormente, se activó el llamado a Radio Patrullas 110 para que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tome el control de la situación. Alrededor de las 08:30, personal de la División Homicidios se constituyó en el sitio.

Las circunstancias de la muerte aún no fueron esclarecidas, sin embargo, el hecho ha generado conmoción entre los trabajadores del botadero y la población, que exige respuestas sobre cómo el cuerpo llegó hasta el lugar.

Hallan un cadáver en medio de la basura del botadero de K’ara K’ara. Foto: Policía Boliviana
