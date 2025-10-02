VIDEO: Clausuran panadería en Cochabamba tras hallar nido de ratas en bolsas de harina

La Intendencia municipal intensifica los controles a panaderías en la ciudad y, durante un operativo en la avenida Juan Pablo II, encontró un nido de ratas en medio de bolsas de harina, lo que provocó la clausura temporal de una de las panaderías.

El jefe del Departamento de Defensa al Consumidor, Enrique Viscarra, informó que el hallazgo constituye un atentado flagrante a la salud pública, debido a la presencia de roedores, excrementos y restos de alimentos contaminados. “Se realizará una selección del producto y se decomisará todo lo objetable, mientras el establecimiento deberá adecuar sus condiciones sanitarias”, explicó.

El operativo, que continúa en otras panaderías de la ciudad, detectó irregularidades principalmente relacionadas con higiene y conservación de los alimentos, aunque el peso y precio del pan se mantienen dentro de los estándares establecidos. Entre las observaciones se encontraron bolsas roídas, mala manipulación de los productos y falta de infraestructura adecuada para la elaboración de pan.

La propietaria de la panadería clausurada, que lleva más de 10 años en el rubro, reconoció el descuido en la revisión de los productos, pero aseguró que implementará medidas correctivas para volver a abrir. Mientras tanto, las autoridades recalcan la importancia de estas inspecciones para proteger la inocuidad alimentaria y garantizar que los consumidores reciban un producto seguro.

El operativo continuará en distintas zonas de Cochabamba para prevenir riesgos de salud y reforzar buenas prácticas de manufactura en la producción de pan.

