¡Denunció a su hijo! Adolescente de 16 años fue hallado con drogas y un arma en Oruro

Un caso que ha generado alarma en Oruro, cuando una madre descubrió que su hijo de 16 años estaba en posesión de drogas y un arma de fuego. Ante esta situación, la mujer decidió denunciar al menor ante las autoridades, dando inicio a un proceso de investigación.

Según informó el fiscal de distrito de Oruro, Aldo Morales, los padres notaron un cambio de comportamiento en el adolescente, que había dejado de estudiar, mostraba actitudes violentas y desobedientes. Tras un altercado en casa, los padres encontraron en su habitación 6 gramos de marihuana, blisters de diazepam —una sustancia que requiere receta médica— y un arma calibre 22.

“El menor fue aprehendido inmediatamente y se le imputó por tráfico de drogas y tenencia de arma de fuego. Actualmente, se encuentra en un centro especializado para menores por 45 días mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes”, explicó Morales.

El fiscal también detalló que, hasta el momento, se desconoce la procedencia del arma y de las drogas, aunque se analiza información del celular del menor que podría conducir a quienes le facilitaron estos elementos. “Se están realizando las verificaciones pertinentes para identificar a las personas que suministraron tanto la droga como el arma. Es fundamental cortar este tipo de hechos que afectan a jóvenes en nuestra sociedad”, añadió Morales.

El caso ha encendido las alarmas sobre el consumo de sustancias controladas entre adolescentes y pone en evidencia la importancia de la atención familiar y educativa ante cambios de comportamiento en los jóvenes. Morales recomendó a padres y docentes denunciar cualquier conducta sospechosa para proteger la integridad de los menores.

“Este joven será atendido en un centro de rehabilitación, porque si continúa con el consumo de drogas corre el riesgo de perder su vida y su futuro”, concluyó la autoridad.

El Ministerio Público asegura que seguirá de cerca el caso hasta dar con los responsables de suministrar drogas y armamento a menores de edad, mientras la comunidad de Oruro reflexiona sobre la gravedad de este tipo de situaciones en el entorno familiar.

