VIDEO: ¡Hizo un giro prohibido! Fuerte choque entre micro y trufi en el Túnel de El Abra

Una colisión entre un micro y un trufi (conocido como 'surubí') sorprendió a los conductores que transitaban por la avenida del Túnel del Abra este miércoles, alrededor de las 15:00.

Según las imágenes del incidente, el conductor del micro realizó un giro prohibido e invadió el carril contrario, lo que provocó que el 'surubí', que descendía por la vía, no pudiera frenar a tiempo y terminara impactando contra el motorizado.

Afortunadamente, no se registraron daños personales, aunque el choque generó congestión vehicular en el sector durante varios minutos.

Las autoridades de tránsito se hicieron presentes para regular el tráfico y recomendar precaución a los conductores que circulan por la zona.

