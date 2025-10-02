TEMAS DE HOY:
INSEGURIDAD SANTA CRUZ accidente de tránsito ACCIDENTE VIAL

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

VIDEO: ¡Hizo un giro prohibido! Fuerte choque entre micro y trufi en el Túnel de El Abra

El aparatoso accidente de tránsito se registró por la imprudencia al volante.

Ligia Portillo

02/10/2025 10:42

VIDEO: ¡Hizo un giro prohibido! Fuerte choque entre micro y surubí en el Túnel del Abra. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una colisión entre un micro y un trufi (conocido como 'surubí') sorprendió a los conductores que transitaban por la avenida del Túnel del Abra este miércoles, alrededor de las 15:00.

Según las imágenes del incidente, el conductor del micro realizó un giro prohibido e invadió el carril contrario, lo que provocó que el 'surubí', que descendía por la vía, no pudiera frenar a tiempo y terminara impactando contra el motorizado.

Afortunadamente, no se registraron daños personales, aunque el choque generó congestión vehicular en el sector durante varios minutos.

Las autoridades de tránsito se hicieron presentes para regular el tráfico y recomendar precaución a los conductores que circulan por la zona.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD