Ministro de Economía revela crítica situación financiera del país y respalda diagnóstico del presidente Rodrigo Paz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, informó este lunes sobre el crítico estado en el que se encontró la administración económica del país, respaldando las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Paz, quien afirmó que al Estado “se le está haciendo una autopsia” debido a la gravedad de los hallazgos financieros heredados.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Espinoza detalló que el nuevo Gobierno identificó deudas registradas por Bs 2.400 millones y una Cuenta Única del Tesoro (CUT) con apenas Bs 2.312 millones, lo que evidencia una preocupante falta de liquidez para enfrentar las obligaciones inmediatas del Estado.

Sin embargo, el punto más alarmante del diagnóstico es la existencia de una deuda no registrada de Bs 5.586 millones, que eleva el total de compromisos pendientes a Bs 7.661 millones. Según Espinoza, este monto no figuraba en los reportes oficiales anteriores, lo que agrava la situación financiera nacional.

El ministro también advirtió que el desplome del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) —resultado de las decisiones económicas tomadas por el anterior gobierno del MAS— obliga a que la Renta Dignidad sea financiada directamente por el Tesoro General de la Nación. Solo esta semana, señaló, se requieren Bs 90 millones para cubrir ese beneficio.

Además, el Estado debe cumplir en el corto plazo con pagos externos por $us 178,6 millones e internos por Bs 5.590,8 millones, compromisos que ponen presión adicional sobre una economía debilitada.

“No vinimos a ocultar la realidad, vinimos a ordenar y reconstruir”, afirmó Espinoza, señalando que el Gobierno continuará transparentando la información económica y adoptando medidas para estabilizar las finanzas públicas.

El Ministerio de Economía anticipó que en los próximos días se presentarán informes más detallados sobre el estado real de las cuentas fiscales y las acciones que se ejecutarán para recuperar la sostenibilidad del país.

Mire la publicación del ministro de Economía:

