Deportes

Deportes

"No fui culpable": salió la resolución por el caso dopaje de María José Ribera

En sus declaraciones, Ribera describió los últimos meses como una etapa de angustia y de constantes audiencias, en la que tuvo que defender su inocencia una y otra vez.

Martin Suarez Vargas

María José Ribera, nadadora boliviana. Foto: Internet.
Bolivia.

María José Ribera Pinto anunció oficialmente que la investigación sobre su caso de dopaje concluyó, confirmando que nunca consumió de manera voluntaria la sustancia por la que inicialmente dio positivo. Según la nadadora, el resultado se debió a una contaminación en un suplemento que contenía una sustancia prohibida sin su conocimiento.

En sus declaraciones, Ribera describió los últimos meses como una etapa de angustia y de constantes audiencias, en la que tuvo que defender su inocencia una y otra vez.

“Hoy, con la sanción publicada y la aclaración de que no fui culpable, siento una mezcla de alivio, paz y lágrimas contenidas”, expresó la atleta.

La nadadora agradeció profundamente a su familia, amigos, equipo y patrocinadores, así como a todas las personas que le enviaron mensajes de apoyo.

“Gracias por creer en mi palabra cuando era lo único que tenía”, afirmó.

Ribera concluyó su mensaje señalando que este capítulo queda atrás y que retorna a la actividad deportiva con más fuerza, conciencia y pasión. La resolución favorable representa un nuevo impulso para su carrera y su participación en futuras competencias internacionales.

