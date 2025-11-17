Álvaro Peña dejó de ser DT de Oriente Petrolero, tras quedar eliminado de la Copa Bolivia

El Club Oriente Petrolero comunicó formalmente que decidió finalizar contrato con el director técnico Álvaro Peña de común acuerdo. La acción se da luego de que quedaran eliminados de la Copa Bolivia tras caer 1-3 en Potosí con Nacional e igualar 1-1 con el mismo rival en Santa Cruz.

Según la comunicación oficial, la medida se tomó tras agotar todas las instancias de conciliación con el entrenador y se garantiza que se cumplirá con las obligaciones económicas establecidas en el contrato. El club solicitó al técnico facilitar los datos bancarios para realizar el pago correspondiente.

En el documento, la presidenta a.i. de Oriente Petrolero, Mary Cruz Gisela Aguilar, agradeció a Peña por su dedicación y trabajo durante su estadía en el club, deseándole éxito en sus futuros proyectos profesionales y personales.

Con esta decisión, Oriente Petrolero busca dar un nuevo rumbo a la dirección técnica del equipo, mientras mantiene un marco de respeto y cumplimiento de las cláusulas contractuales.

AQUÍ LA CARTA:

"Por medio de la presente, el Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero comunica formalmente que ha decidido hacer uso de la Cláusula DÉCIMA CUARTA (Rescisión anticipada del contrato de común acuerdo por voluntad de cualquiera de las partes), establecida en el contrato deportivo de trabajo suscrito con usted en fecha 16 de agosto de 2025. En virtud de dicha cláusula, el CLUB a partir de la fecha procede a dar por concluido de manera anticipada el vínculo contractual, conforme a los términos y alcances pactados por las partes dentro del referido documento. A efectos de cumplir con la obligación económica establecida en dicha cláusula, se solicita que pueda ponerse en contacto con el Departamento Contable del Club o, en su caso, remitir el número de cuenta bancaria donde deberá realizarse el pago correspondiente. EI CLUB deja expresa constancia de que la presente decisión se adopta en el marco del respeto mutuo, la autonomia de la voluntad de las partes y el pleno cumplimiento de lo que establece el contrato. En conformidad con el uso de dicha cláusula, el Club procederá a realizar el trámite correspondiente ante los organismos competentes de la FBF, a efectos de formalizar la desvinculación en los términos establecidos. Hacemos conocer que esta decisión fue adoptada luego de agotar todas las instancias previas de conciliación con su persona. Agradecemos fratemalmente su dedicación, compromiso y trabajo desarrollado durante el tiempo que formó parte de nuestra institución, deseándole éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales. Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas".

Carta dirigida a Álvaro Peña.

Mira la programación en Red Uno Play