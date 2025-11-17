¡Atención! La Verde cerró práctica y está lista para enfrentar a Japón

La selección boliviana de fútbol concluyó este lunes su preparación en territorio japonés y quedó lista para afrontar el compromiso de este martes frente al combinado nipón. Será el último encuentro de la fecha FIFA del año, aunque Bolivia todavía disputará cuatro amistosos más antes del repechaje de marzo.

El entrenador Óscar Villegas destacó el avance del equipo en distintos aspectos del juego y remarcó la importancia de sostener la evolución mostrada en los recientes partidos. “Queremos seguir mejorando, creciendo y siendo más sólidos al momento de definir. También debemos evitar las distracciones defensivas que nos han costado goles”, señaló.

Villegas afirmó que el plantel trabajó para corregir errores tanto tácticos como mentales, con énfasis en la presión alta que caracteriza al seleccionado japonés. “Buscaremos dar seguridad en la salida desde el fondo y, a partir de ahí, generar posesión en el mediocampo”, explicó el técnico.

Para el compromiso ante Japón, el estratega cuenta con el grupo completo tras las incorporaciones de Carlos Lampe, Ervin Vaca, Robson Matheus y Carlos Antonio Melgar, quienes se sumaron al cierre de la concentración. Con el plantel afinado, La Verde buscará cerrar la gira asiática con una actuación sólida y competitiva.

