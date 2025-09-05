Abuelito recibió alimentos de una desconocida en una flota y terminó dormido y sin su dinero

Se trata del quinto caso que se descubre en la ciudad de La Paz, un adulto mayor habría sido dopado tras recibir algunos alimentos de una mujer desconocida en el bus de transporte interdepartamental, y sufrió el robo de sus pertenencias.

Según el reporte preliminar, la víctima había emprendido viaje desde la ciudad de Oruro hasta la terminal de buses de La Paz, sin embargo, a destino llegó dormido y fue auxiliado por personal de emergencia.

“Él llegó procedente de Oruro. Se lo auxilió, se lo llevó al consultorio médico que tenemos dentro de la Terminal. Posteriormente, le hicimos descansar en el albergue transitorio y en la tarde se lo llevaron sus familiares”, informó un supervisor municipal de la terminal de buses.

El hombre habría sufrido el robo de sus pertenencias y dinero en efectivo que llevaba consigo, ya que no le sustrajeron su celular, fue auxiliado a un albergue de la terminal, mientras su hijo, que debía recogerlo, pudo reconocerlo, ayudarlo y reconocerlo consigo.

Funcionarios recomendaron a la población no consumir alimentos de personas extrañas.

“Queremos recomendar a toda la población que está viajando a diferentes destinos que no reciban bebidas ni comida de segundas personas”, agregó el funcionario municipal.

