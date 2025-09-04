Conoce la historia de Bruno y Decker: El terror de los contrabandistas

Este pasado miércoles, la Aduana Nacional condecoró con medallas de honor al Teniente Decker y al Subteniente Bruno, dos canes entrenados en la detección de divisas y explosivos.

Desde la Aduana, recocieron el trabajo de ambos canes en los aeropuertos internacionales de El Alto y Viru Viru, así como en las fronteras de Pisiga y Tambo Quemado. Bruno y Decker se jubilarán de la Aduana Nacional y serán adoptados por funcionarios de la institución.

“Un acto muy especial para la Aduana Nacional, con el objetivo reconocer a héroes silenciosos que han fortalecido el control del ingreso y salida ilegal de divisas en los aeropuertos y fronteras del país, estos héroes son nuestros queridos canes detectores de divisas Teniente Decker y Subteniente Bruno”, señaló la Presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo.

Conocemos sus historias

Teniente Decker

El teniente Decker, es un pastor belga malinois de 7 años, nació el 15 de marzo de 2018 en el Centro de Adiestramiento de Canes de La Paz. Se unió a la Aduana Nacional el 9 de marzo de 2021 y desde entonces, trabajó en las siguientes administraciones aduaneras:

Aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz)

Aeropuerto El Alto (La Paz)

Frontera Tambo Quemado (Oruro)

Frontera Pisiga (Oruro)

Durante sus cuatro años de servicio, Decker detectó 6.595.742 bolivianos. Su caso más notable fue el 9 de abril de 2024, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde encontró 207.646 bolivianos. Este hallazgo resultó en la retención de 67.219 bolivianos.

Antes de trabajar en la Aduana, Decker colaboró en la detección de explosivos en el centro de adiestramiento. Recibió reconocimientos de la Policía en 2021 y de la Aduana Nacional en 2022.

Subteniente Bruno

El subteniente Bruno, un pastor alemán de 4 años, nació el 15 de junio de 2021 en el Centro de Adiestramiento de Canes de La Paz. El perro tiene un certificado de egreso del "I Curso Nacional de Guías de Can Detectores de Papel Moneda Divisas". En la Aduana Nacional, trabajó en las mismas administraciones que Decker. Bruno detectó 2.023.513 bolivianos. Su logro más importante fue el 16 de enero de 2025, en el Recinto Multipropósito de la Frontera Tambo Quemado, donde encontró 224.063 bolivianos, lo que llevó a la retención de 67.219 bolivianos.

La Aduana Nacional agradecieron y reconocieron el trabajo de Decker y Bruno, quienes cumplieron con sus labores y ahora se jubilan. Ambos canes serán adoptados por personal de la institución.

