Cocapata se declara en desastre municipal por graves efectos de la nevada

En las últimas horas, el municipio de Cocapata en Cochabamba se declaró en desastre municipal debido a los graves daños provocados por heladas y la nevada en al menos 8 comunidades.

Según el alcalde del municipio, más de 600 animales perdieron la vida y otros 8 mil estarían en riesgo de fallecer por las bajas temperaturas y la densa nieve, por lo que solicitaron el apoyo de autoridades departamentales.

Uno de los primeros municipios en pronunciarse de manera solidaria, habría sido el de la ciudad de Cochabamba, quienes se comprometieron con el envío de ayuda en cuanto a alimentación seca y forraje.

Las familias de Cocapata todavía aguardan la ayuda de autoridades para poder rescatar a los animales en riesgo.

Mira la programación en Red Uno Play