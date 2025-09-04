Video: María Antonieta de las Nieves sufrió una terrible caída y preocupó a sus fans

La actriz María Antonieta de las Nieves, más conocida como “La Chilindrina,” sufrió una aparatosa caída que preocupó a sus fans, quienes rápidamente acudieron a levantarla y ayudarla.

Todo ocurrió en las escaleras del Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México y la caída, fue captada en video y se volvió viral en redes sociales.

El incidente ocurrió cuando la actriz tropezó y cayó al suelo mientras subía las escaleras del teatro. Afortunadamente, María Antonieta de las Nieves recibió ayuda para levantarse de inmediato por parte de los asistentes en el lugar.

Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, especialmente debido a la edad de la actriz, quien tiene 78 años, sin embargo, a pesar del susto, la actriz no requirió atención médica especializada y se encuentra bien.

El incidente ocurrió apenas días después de fuera hospitalizada en Perú por una fuerte deshidratación que le bajó los niveles de sodio, situación que ella misma aclaró en sus redes sociales.

