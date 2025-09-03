Mes de Cochabamba: Esta es la agenda de actividades por el aniversario de la Llajta

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Cultura, dio a conocer las actividades programadas para este mes de septiembre como el mes de la Llajta y la llegada de la primavera.

Las actividades forman parte de una extensa agenda, donde se espera una participación activa de los cochabambinos.

“Tenemos una agenda cargada en este mes, mañana tendremos la tradicional retreta de antaño”, indicó el secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Enrique Mendieta.

Agenda Septembrina:

* Retreta de antaño: 4 de septiembre.

* Presentación del coro municipal de niños en el Teatro Achá con ingreso gratuito: 6 de septiembre.

* Presentación de las Leyendas del Folclor Boliviano: 6 de septiembre.

* Desfile de la Primavera: 6 de septiembre.

* Actos protocolares: 7 de septiembre.

* Sesión del Honorable Concejo Municipal Tradición

* Serenata a Cochabamba

* Feria de la Chicha y el Chicharrón: 21 de septiembre.

Además, se aguarda el retorno del alcalde Manfred Reyes Villa, quien también formará parte de estas actividades.

