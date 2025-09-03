TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Atención! Emiten alerta por frente frío en estos siete departamentos

Según el pronóstico del Senamhi, se prevé el registro de heladas en algunas regiones.

Silvia Sanchez

03/09/2025 16:53

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó el ingreso de un frente frío que ingresará al país y provocará un descenso brusco de temperaturas, además de heladas en lagunas regiones.

Según el reporte del Senamhi, los departamentos afectados por bajas temperaturas serán: Chuquisaca, Cochabamba, Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y La Paz.

“Se pronostica el ingreso de un frente frío al territorio boliviano, que ocasionará descensos bruscos de temperatura, entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales de cada región afectada, a ocurrir entre el jueves 4 y el sábado 6 de septiembre. Se prevén heladas en los valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz”, señala el reporte del Senamhi.

Alerta por bajas temperaturas

Chuquisaca: la alerta rige en las provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Boeto, este de Zudáñez, Azurduy, Nor y Sud Cinti; y se pronostican heladas en los valles de Boeto, Tomina, este de Nor y Sud Cinti, Azurduy, Yamparáez y Zudáñez.

Tarija: pronostican el descenso de temperaturas en las provincias O’Connor, Gran Chaco, este de Méndez, Cercado y Avilés. Y se pronostican heladas en los valles y en el este de Méndez, Cercado, Avilés y Arce.

Santa Cruz: la alerta rige en las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Caballero, Santiesteban, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch, Florida y Cordillera. Se prevén heladas en los valles de Vallegrande, Florida y Caballero.

Cochabamba: se espera el descenso de temperaturas en las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque, Arani, Punata, Cercado, norte de Ayopaya, Quillacollo y noreste de Campero.

Beni: pronostican bajas temperaturas para las provincias Moxos, Marbán, Cercado, Mamoré, Iténez, Yacuma, Ballivián y Vaca Díez,

Pando: se prevé en las provincias Nicolás Suárez, Manuripi, Abuná, Madre de Dios y Federico Román.

La Paz: se pronostican temperaturas bajas en las provincias Caranavi, Nor y Sud Yungas, Franz Tamayo, Iturralde, norte de Larecaja, Muñecas, Bautista Saavedra e Inquisivi.

Autoridades recomiendan a la población tomar sus previsiones para evitar los efectos de las bajas temperaturas, además de un monitoreo para verificar el registro de heladas.

