Comunidad

Baja la demanda de joyas de oro; un anillo de 3 gramos puede costar hasta Bs 4.500

Artesanos se ven afectados y reportan pérdidas económicas por falta de trabajo.

Silvia Sanchez

03/09/2025 16:19

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Artesanos de la ciudad de La Paz dicen verse todavía afectados por la crisis económica e incremento de precios, indicaron que el gramo de oro todavía sigue siendo elevado.

Desde el sector orfebre, señalaron que el precio del gramo de oro, actualmente tiene un costo de Bs. 1400, por lo que la población, ya no opta por adquirir joyas u obsequiarlas.

“Lo que se está vendiendo es entre Bs. 1.400 y 1.300 en gramo de oro trabajado, y oro puro a Bs. 1.200”, indica uno de los artesanos.

Señalan que la demanda de joyas ha bajado considerablemente, ya que un anillo de 3 gramos que normalmente se realizan para obsequios de promoción, llega a costar hasta Bs. 5.000.

“Ha bajado considerablemente la venta de joyas, de 20 anillos, ahora solo hacemos un anillo, y un aro de promoción que antes costaba Bs. 1.500, ahora cuesta arriba de los Bs. 4.500 hasta 5.000”, lamentaron desde las joyerías.

 

