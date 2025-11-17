Caso Consorcio: exministro Siles y exvocales comparecen ante la Fiscalía

Las investigaciones del denominado caso Consorcio se reactivaron este lunes con la comparecencia ante la Fiscalía de varios presuntos implicados, entre ellos el exministro de Justicia César Siles, así como los exvocales Iván Campero e Yván Córdoba, quienes acudieron a prestar declaraciones dentro del proceso iniciado por el presunto delito de organización criminal.

Siles ingresó en horas de la mañana a dependencias del Ministerio Público en La Paz para declarar por supuestas irregularidades vinculadas a la conformación de un presunto consorcio entre abogados y operadores judiciales que habría manipulado decisiones jurisdiccionales en beneficio de intereses particulares. Al finalizar su comparencia, su abogado, Alberto Morales, informó que el exministro decidió acogerse a su derecho al silencio.

También se presentó a declarar el magistrado suplente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Iván Campero, quien abandonó la Fiscalía sin ofrecer declaraciones a la prensa. Campero cumple detención domiciliaria desde junio, acusado de intentar asumir de manera irregular el cargo de la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, basándose en un fallo firmado por el fallecido juez Marcelo Lea Plaza.

Dentro de este mismo proceso también figuran como investigados la jueza Claudia Castro, el exvocal Yván Córdoba y otros operadores de justicia que habrían participado en el presunto entramado.

La Fiscalía busca determinar si existió una estructura coordinada para influir en trámites judiciales y direccionar resoluciones, conformando un consorcio que habría operado al margen de la ley.

En relación paralela al caso por la muerte del exjuez Marcelo Lea Plaza, el abogado Morales informó que se presentaron ante el fiscal a cargo, quien les comunicó que Siles no figura como imputado ni como víctima en esa causa.

Tras cumplir con los requerimientos fiscales, los involucrados abandonaron las instalaciones del Ministerio Público, mientras el proceso continúa en fase investigativa.

