Aprehenden a Juan Carlos Huarachi por caso "Coimas"

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan C.G.Q., que fue ejecutada por efectivos policiales, por los presuntos delitos Uso Indebido de Influencias, Concusión y Enriquecimiento Ilícito, quien es investigado por presuntamente haber recibido dinero para favorecer a personas allegadas, el exdirigente fue trasladado a celdas policiales a la espera que el Fiscal de Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, emita la resolución de imputación formal y lo presente ante un juez cautelar.

La mañana de este lunes, el exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue aprehendido por la Fiscalía luego de presentarse voluntariamente para brindar su declaración informativa dentro del caso denominado “coimas millonarias”, investigación en la que se indaga su presunta participación en un esquema de corrupción vinculado a exautoridades de Estado. Huarachi fue conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Huarachi es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y concusión, hechos que habrían ocurrido mientras ejercía funciones como principal dirigente del ente matriz de los trabajadores.

Durante el proceso, la Fiscalía tomó en cuenta la declaración de la testigo clave, quien aseguró que el exejecutivo de la COB mantenía vínculos con el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, actualmente destituido y procesado por el mismo caso.

La informante declaró que Huarachi “habría recibido en una ocasión 40.000 bolivianos, y eso está documentado ante notario de fe pública”, elemento que habría reforzado la decisión del Ministerio Público de disponer su aprehensión tras la declaración prestada este lunes.

Huarachi será trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde aguardará la definición de su situación jurídica. La Fiscalía anunció que continuará ampliando las investigaciones para establecer responsabilidades y esclarecer el alcance de la presunta red de corrupción.

