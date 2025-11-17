Samaipata pide un helicóptero a Defensa Civil para tareas de rescate y evacuación

El alcalde de Samaipata, Eustaquio Casilla, pidió a Defensa Civil el despliegue urgente de un helicóptero para apoyar las tareas de búsqueda y rescate, además de evacuar a turistas extranjeros y nacionales que se encuentran varados debido a la interrupción de la carretera principal hacia Santa Cruz, luego de intensas lluvias que no cesan desde las 04:00 de la madrugada.

El municipio, reconocido como destino turístico internacional por su naturaleza y patrimonio cultural, enfrenta un escenario crítico tras el desborde de ríos, mazamorra y deslizamientos que afectan a ocho comunidades.

La más golpeada es Achira, donde se reportan viviendas destruidas y personas desaparecidas, mientras que Cuevas, Vallecitos, Postervallecito y Palermo registran daños de menor magnitud.

“Samaipata es un lugar turístico y tenemos el reporte de turistas extranjeros y locales atrapados porque la carretera hacia Santa Cruz está cortada en varios puntos. Algunos deben tomar vuelos y no pueden salir. Pedimos a Defensa Civil que nos ayude con un helicóptero para evacuar a los turistas y reforzar las tareas de búsqueda y rescate que estamos encarando desde tempranas horas”, declaró Casilla.

La vía que conecta La Angostura – Samaipata permanece interrumpida por derrumbes y tramos erosionados, lo que impide el ingreso y salida de vehículos. Personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) trabaja en varios sectores para habilitar el paso, aunque las condiciones siguen siendo adversas por la persistente lluvia.

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) se encuentra desplegado con maquinaria pesada y equipos de rescate, sin embargo, las labores se realizan a media capacidad debido a la tormenta que continúa sobre la zona.

Mira la programación en Red Uno Play