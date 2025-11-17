Rescatan a dos personas y otras cinco siguen desaparecidas en Samaipata

Brigadas del Gobierno Municipal de Samaipata lograron rescatar con vida a dos personas en la comunidad de Achira, luego de que una mazamorra arrastrara a varios pobladores durante la intensa lluvia registrada este lunes. Otras cinco personas continúan desaparecidas, informó a Red Uno el alcalde Eustaquio Casilla.

Casilla señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) se movilizó alrededor de las 04:00, cuando se reportaron los primeros pedidos de auxilio de comunarios afectados.

Según el reporte preliminar, entre los desaparecidos se encuentra una familia completa de cuatro integrantes y otra persona que, de acuerdo con la declaración de su esposa, habría sido sepultada por el lodo.

Casilla informó que las personas rescatadas fueron encontradas semienterradas por el lodo y trasladadas al hospital de Samaipata, donde reciben atención médica.

“Estamos movilizados desde las cuatro de la mañana. Lo lamentable es que tenemos cinco personas desaparecidas; cuatro son de una misma familia, que de acuerdo con nuestros rescatistas, hubieron sido arrastrados hacía el río, y otra habría sido enterrada por la mazamorra. La lluvia persiste y seguimos trabajando a media fuerza porque la tormenta no cesa”, afirmó la autoridad edil.

El alcalde informó que la comunidad de Achira resultó afectada casi en un 100%, con viviendas con daños y pérdidas materiales significativas. Los comunarios habrían quedado únicamente con la ropa que vestían al momento del desastre.

“Iglesias, casas, bardas, escuelas y caminos han sido destruidos. Muchas familias se han quedado sin nada, solo con la ropa en el cuerpo”, agregó Casilla.

Asimismo, la carretera La Angostura – Samaipata se encuentra interrumpida en varios tramos debido a derrumbes, aunque personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) trabaja en la habilitación del paso.

La Alcaldía de Samaipata se encuentra coordinando la llegada de apoyo urgente y pidió el envío de equipos de rescate adicionales, personal para evacuación y ayuda humanitaria.

“Estamos pidiendo la asistencia de Defensa Civil para despejar viviendas, evacuar a las familias y atender a quienes lo han perdido todo. Se necesitan medicamentos, alimentos, ropa y víveres”, destacó Casilla.

