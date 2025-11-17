¡Terrible! Conductor atropella a mujer que cayó de un patinete eléctrico en plena calle en EE. UU. (Video)

Una joven de 18 años cayó en un semáforo tras chocar con un bache; el conductor del vehículo que esperaba no la vio y avanzó sobre ella.
17/11/2025 19:18
Un impactante accidente captado en video en una calle de Memphis (Tennessee, EE. UU.) generó alarma sobre la seguridad de los patinetes eléctricos y la atención al volante.
El incidente, ocurrido el viernes por la noche, involucró a una joven de 18 años que circulaba en un patinete eléctrico por Union Avenue. Tras impactar con un bache, la joven cayó aparatosamente justo delante de un automóvil que estaba detenido en un semáforo.
El conductor no la vio y avanzó
Según el video, la mujer estuvo tendida en el asfalto durante aproximadamente cinco segundos antes de que el semáforo cambiara a verde.
El conductor de la SUV relató a la policía que solo detuvo su vehículo cuando escuchó gritos provenientes de debajo de la camioneta.
Lesiones leves y multa por descuido
La mujer atropellada fue trasladada a un hospital, pero, milagrosamente, fue dada de alta horas después, presentando únicamente moretones en el rostro y un brazo.
"Algo así sucede cuando la gente está detenida en un semáforo, están con el teléfono o haciendo lo que sea, levantan la vista. La luz está verde. Proceden a ir, y es posible que no vean directamente delante de ellos tan bajo en el suelo", comentó un testigo, Edward Allen, al citado medio.
El informe policial, publicado por FOX13, señala que el conductor fue "desatenta" y admitió no haberse dado cuenta de que la mujer estaba en el suelo al arrancar. La policía le impuso una multa por "no mantener una vigilancia segura".
Vea el video:
