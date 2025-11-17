¡Terrible! Conductor atropella a mujer que cayó de un patinete eléctrico en plena calle en EE. UU. (Video)

Un impactante accidente captado en video en una calle de Memphis (Tennessee, EE. UU.) generó alarma sobre la seguridad de los patinetes eléctricos y la atención al volante.

El incidente, ocurrido el viernes por la noche, involucró a una joven de 18 años que circulaba en un patinete eléctrico por Union Avenue. Tras impactar con un bache, la joven cayó aparatosamente justo delante de un automóvil que estaba detenido en un semáforo.

El conductor no la vio y avanzó

Según el video, la mujer estuvo tendida en el asfalto durante aproximadamente cinco segundos antes de que el semáforo cambiara a verde.

El conductor de una camioneta Toyota RAV4, una pequeña SUV, no se percató de que la mujer estaba en el suelo e inició la marcha. El vehículo pasó por encima de la mujer, arrastrándola hacia la intersección. En un acto reflejo, la víctima logró meter la cabeza, evitando que la llanta del vehículo la impactara directamente, informa la cadena FOX13.

El conductor de la SUV relató a la policía que solo detuvo su vehículo cuando escuchó gritos provenientes de debajo de la camioneta.

Lesiones leves y multa por descuido

La mujer atropellada fue trasladada a un hospital, pero, milagrosamente, fue dada de alta horas después, presentando únicamente moretones en el rostro y un brazo.

"Algo así sucede cuando la gente está detenida en un semáforo, están con el teléfono o haciendo lo que sea, levantan la vista. La luz está verde. Proceden a ir, y es posible que no vean directamente delante de ellos tan bajo en el suelo", comentó un testigo, Edward Allen, al citado medio.

El informe policial, publicado por FOX13, señala que el conductor fue "desatenta" y admitió no haberse dado cuenta de que la mujer estaba en el suelo al arrancar. La policía le impuso una multa por "no mantener una vigilancia segura".

Vea el video:

