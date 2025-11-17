Impactante hallazgo en el Everest: El deshielo revela el cuerpo de un alpinista congelado durante décadas

Un nuevo y dramático hallazgo puso en evidencia las severas consecuencias del cambio climático en el Monte Everest. Un alpinista que ascendía la montaña capturó en video el momento en que se encontró un cuerpo humano que había permanecido congelado y sepultado por el hielo durante décadas, ahora expuesto a la intemperie debido al deshielo acelerado.

El video, compartido por la cuenta @AlertaMundoNews en X, muestra la figura de un escalador cubierto totalmente de nieve y hielo, con su equipo de montaña todavía visible, en una pendiente rocosa y nevada. La persona que graba, que utiliza equipo de escalada y una máscara de oxígeno, muestra la difícil ubicación del cuerpo, sugiriendo que se encontraba cerca de una de las rutas de ascenso.

La montaña se convierte en un cementerio al descubierto

Este escalofriante descubrimiento se suma a una tendencia creciente en el Everest: a medida que las temperaturas globales aumentan y el hielo milenario se derrite, la montaña está revelando los cuerpos de los escaladores que perdieron la vida intentando alcanzar la cumbre.

Más de 300 personas han muerto en el Everest desde que comenzaron los registros, y se estima que más de 200 cuerpos siguen sepultados bajo la nieve y el hielo, principalmente en la tristemente célebre "Zona de la Muerte" (por encima de los 8,000 metros). Los cuerpos, que suelen quedar en las rutas de ascenso, son a menudo utilizados como macabros puntos de referencia por otros escaladores, pero su reciente reaparición complica tanto la ética del montañismo como la logística de rescate.

La recuperación de un cuerpo de las alturas del Everest es una tarea extremadamente peligrosa, técnicamente compleja y costosa (pudiendo superar los 70.000 dólares por operación), lo que explica por qué la mayoría de los fallecidos permanecen donde cayeron, convertidos en parte del paisaje helado. La emergencia de este nuevo cuerpo refuerza el debate sobre el impacto del cambio climático en las grandes montañas y el respeto debido a los escaladores que permanecen "enterrados" en el pico más alto del planeta.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play